Cemaate ABD'de 'operasyon' başlatıldı iddası

ABD'deki cemaat yapılanmasına yönelik "operasyon" başladığı söyleniyor.

Odatv’nin edindiği bilgiye göre, Ohio ve Illinois eyaletlerinde, cemaatle ilgili kişi ve kurumlara karşı FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ve ICE (Göçmenlik ve Gümrük Bakanlığı) birimleri, dün itibariyle harekete geçti.

Habere göre, ABD güvenlik ve yargı birimlerinin yaptığı soruşturmayla eşzamanlı olarak, Türkiye adına cemaat bağlantılı 32 farklı kişi ve kuruma karşı ABD Federal Mahkemeleri’nde de dava açıldı. Mahkemelere sunulan dosyalarda cemaat bağlantılı kurumların Amerikan vergi mükelleflerinin varlıklarını kötüye kullandığına dair deliller olduğu söylenen dosyalarda, binlerce sayfa detaylı para hareketinin yer aldığı belirtildi.

Şüphelilere dönük yakalama ve gözaltı işlemlerin sürdüğü de iddia edilirken Odatv’nin edindiği bilgiye göre, şüpheli kişi ve kurumlar hakkında hazırlanan dosyalar, merkezi yargı sisteminden Federal Mahkemelere ulaştırıldı.

Habere göre dilekçelerde Nixon PeabBody LLP hukuk firmasının imzası bulunuyor. Daha önce ICE (Göçmenlik ve Gümrük Bakanlığı) Bakanı olarak görev almış olan John R. Sandweg’in adının yer aldığı görünüyor.