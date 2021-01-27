Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cemaat'in 'mahrem hizmetler' yapılanması ile irtibatları olduğu belirtilen 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Merkezi
Cemaat operasyonu: 3 general hakkında gözaltı kararı
Ankara'da cemaat operasyonunda 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i sivil 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cemaat'in 'mahrem hizmetler' yapılanması ile irtibatları olduğu belirtilen 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.