Cemaat operasyonu: 3 general hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cemaat'in 'mahrem hizmetler' yapılanması ile irtibatları olduğu belirtilen 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



