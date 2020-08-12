Cem Uzan’dan 'ittifak' açıklaması

11 yıldır Fransa’da olan Cem Uzan, kurucusu olduğu Genç Parti'nin olası bir seçimde “mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağını” söyleyerek, bu ittifakın Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ya da "üçüncü bir ittifak" da olabileceğini belirtti.

Euronews'ten Beraat Gökkuş’a konuşan Uzan, Türkiye’de Uzan Grubu ile ilgili davalar ve el koymalar başlamadan önce yaptırdıkları anketlerde yüzde 20 oy aldıklarını söyleyerek, "O zamanın Başbakanı sayın Erdoğan Abant’ta Ak Parti’nin bir parti toplantısında ‘Tek rakibimiz Genç Parti ve Cem Uzan’dır’ diyordu" dedi.

Uzan daha sonra ÇEAŞ ve KEPEZ elektrik şirketlerine "bir gecede baskın yapıldığını" belirtti. Uzan, el koyma ile ilgili gerekli Bakanlar Kurulu kararının olaydan 4 gün sonra geldiğini öne sürdü.

Türkiye’de hakkında “zimmet” suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Uzan, "30 milyar-40 milyar dolarlık bir milli servet yağmalandı" diye konuştu. Mallarına el konması ve hapis cezaları ile ilgili kendisine ve ailesine "iktidar tarafından kumpas kurulduğunu" kaydetti. Uzan, "Bu işin içinde birçok kişi var" dedi.

Uzan hakkında 2013 yılında verilen hapis ve 300 milyon dolar kadar para cezası, Fransız mahkemesinde davanın Türkiye’deki savcısının ve hakiminin karı koca olması sebebi ile uluslararası hukuka aykırı bulunmuştu.