Cem Uzan: Kimler rüşvet aldı hepsini biliyorum

Genç Parti kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, KRT TV'de Saygı Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Sisler Bulvarı'nda gündeme dair soruları cevapladı.

Nasıl kaçtığını açıkladı

Takip altında olmasına rağmen Türkiye'den nasıl kaçtığı sorusuna yanıt veren Uzan, "Bir davalar zinciri olacağı belliydi. O dönem Bakan olan Abdülkadir Aksu bana bakan yetkisiyle yurt dışı çıkış yasağı koydu. Her seferinde buna itirazım reddedildi. Ben de bir nevi ev hapsindeydim, 24 saat gözlem altındaydım. Böylesine bir baskı altında 6 sene geçirdim, hayatımla tehdit edildiğim zamana kadar. Bana ciddi kumpaslar kurmuşlardı, o zamanlar yabancı dostlarım uyardı. Askerliğimi yaktılar, 44 yaşımda askere göndermeye çalıştılar. Yabancı dostlarımla mutabık kaldım, arkadaşlarım beni Türkiye'den Fransa'ya ışınladılar diyeyim. James Bond filmi gibiydi, çok yakın takip altındaydım. Hala devletin içindeki bazı unsurlar, bazı çeteler Fransa'da evime girdiler, haneye tecavüz ettiler, burada mahkum oldular. Yurt dışına gittiğim 45 gün sonra avukatımın açıklamasıyla duyuruldu. Türkiye'de tatile gitmiştim ve buhar olmuştum" dedi.

'Kimse zannetmesin bu davalar bitti'

Uzan açıklamalarına şöyle devam etti:

Kimse zannetmesin bu davalar bitti. Bana ve aile bireylerime yapılan haksızlıklar telafi edilecek. Alınan, çalınan, yağmalanan malların bedelleri son kuruşuna kadar tahisil edilecek.

'Kimler rüşvet aldı biliyorum'

Telsim, Hakan Uzan'ın eseridir. 9 milyar dolara satmadık, 4.5 milyar dolara sattılar. Kimler rüşvet aldı hepsini biliyorum. Yemedik, içmedik ülkemize yatırım yattık. 11 tane çimento fabrikası vardı, Limanları mı söyleyim. Her şeyi ile Türkiye'ye adanmış haksızlığa uğrayan babam, ben ve kardeşim.

Berke Barajı'nın açılışında Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşma metnini bana bir gazeteci gönderdi. Bu barajı yok ettiler. Ben nasıl hukuka güveneceğim de Türkiye'ye döneceğim?

'Millet bunu değiştirecek'

Hakkımda 40 küsür kesinleşmiş hapis cezası var. 24 sene ceza verdiler, davacının eşi mahkeme başkanı. Avrupa'da buna gülüyorlar. Hanefi Avcı kendi söylüyor, Anayasa Mahkemesi'ne gidip baskı yaptım dedi. Ama millet bunu değiştirecek, bunlar değişecek. Bugün Türkiye'de yargı bağımsızlığını askıya kaldırdılar. Bahçeli bu işe nasıl bakıyor bilmiyorum. Erdoğan'ın notu zaten ortada. Yargı reformu lafta kalır. Bunun Avrupa'ya şirin gözükmek için yapılmasının bir karşılığı somuta dönmediği sürece yok.

'Ergenekon ilk defa Uzan ailesine denendi'

Ergenekon ve Balyoz kumpasları ilk defa Uzan ailesinde denendi. Haksızlık karşısında cinnet geçiriyorsunuz. Benim küçük kızım 2 aylıkken ceza mahkemesine verildi. Cumhurbaşkanı benim haberim yok diyemez. Telefi etmek onun sorumluluğundadır.

'Erdoğan aday olamıyor'

Türkiye'nin parlamenter sistemine kolay geçeceğini düşünmüyorum. Bundan sonraki seçimde Cumhurbaşkanı seçeceğiz. 2023'teki seçimlerde sayın Erdoğan aday olamıyor. Parlamento erken seçim kararı almazsa.

Erdoğan'ın en sıkıştığı yer orası, erken seçime gitse kazanamıyor, 2023'ü beklese aday olamıyor.

Türkiye'de 18 senede kaç kere referanduma gitti? Vatandaş neye karar verildiğinden haberdar değildi. Bütün hesaplar bozuldu. Sonra en ufak bir depremde enkaza dönüşüyor.

'Genç Parti'nin adayı olacak'

Genç Parti'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olacak. Benim hukuki durumunda bir değişiklik olursa aday olmak isterim. Ben olamıyorsam mutlaka birisi olacaktır. Bu olacak net. 2007 seçimlerinde Genç Parti yüzde 3.5 oy aldı. Tüm saldırılara rağmen. Genç Parti tabanı olan bir parti. Şırnak'ta, Van'da, Kars'ta, Edirne'de Antalya'da var.