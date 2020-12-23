Cem Uzan: İktidar seçimle gitmez, paraları nereye sotelediklerini biliyorum

Genç Parti Kurucusu Cem Uzan, Fransa’dan Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

Uzan, Türkiye'ye hakkındaki "uyduruk" kararların kalkması durumunda gelebileceğini söylerken, "Sizi FETÖ mü tasfiye etti?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Ben FETÖ’yü daha yeni yeni detaylı kavrıyorum. FETÖ kendine göre bir organizma ama ondan faydalanan da bir AKP var. İktidar FETÖ’yü kendi tetikçisi olarak kullandı. İktidar iş, siyaset ve yargı ayağında FETÖ’yü ilk kez benim aleyhime kullandı. Benden sonra da çeşitli kumpas ve davalarla devam etti. İktidardaki kişi herkesi her an kullanıyor. Sadece ve sadece iktidarını devam ettirmek için.

'Seçimle gelir, seçimle gitmezler'

Seçime girme hakkı kazanan partisinin nasıl bir seçim çalışması yürüteceği sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Uzan, "Sizce Türkiye’de seçim olacak mı? 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da iki seçim yapıldı. Kaybettiler tekrar seçime gittiler bir daha kaybettiler. Bugün bütün araştırma sonuçları iktidarın koalisyonla bile yüzde 40’ı bulma ihtimali yok. Bunu herkes biliyorsa iktidar da biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedeceği bir seçime gider mi? Gitmez. 2023’te 5 sene doluyor. O gün seçim olmadığını varsayın. Bir kararname yayımlarlar, iki sene ertelerler... İtiraz merciiniz neresi? Belediye seçimlerini iptal ettiren Yüksek Secim Kurulu mu? Bu tarz iktidarlar seçimle gelir, seçimle gitmezler. Nasıl gideceklerine dair bir bilgim yok. Ama seçimle gideceklerine inanmıyorum" diye konuştu.

'Paraları nereye sotelediklerini biliyorum'

Partisinin bir ittifaka dahil olup olmayacağına da yanıt veren Uzan, şöyle konuştu:

İttifak izdivaç gibidir. İki tarafın da istemesi lazım. Benim Atatürkçü düşüncem ve duruşum nerede olabileceğimizi gösteriyor. Ama seçim olmayan yerde ittifakı konuşmak çok erken. Bakın Türkiye iflas etti. Damat şimdi nerede? İnsanların cebinden çaldıkları 130 milyar nerede? Ben onların soteledikleri paraların nerede olduğunu da biliyorum. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nu, Akşener’i, Karamollaoğlu’nu, Demirtaş’ı takdir ediyorum. Onlar bu ülkenin kıymetleri. Davutoğlu ve Babacan’a gelince onlar AKP artıkları. Emekli olsunlar gitsinler köşelerine. Bugün Türkiye’nin yarım trilyon dolar borcu varsa, hepsinin altında Babacan’ın imzası var. Türkiye’de bulunan milyonlarca Suriyeli’nin müsebbibi de Davutoğlu’dur.