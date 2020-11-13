Cem Küçük'ün yazısı da sağlık sorunları nedeniyle mi 'affedildi'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını haberleştiremeyen hükûmete yakın medyayı eleştirdi.

Küçük'ün, "AK Parti, medyasına acil el atmalı, çok medyanızın olması bir şey ifade etmez" değerlendirmesini yaptığı yazısına internet bölümünde bir süre erişim sağlanamadı. Yazısının ilk kısmına ulaşılabilirken, ikinci kısmına ulaşılamaması dikkat çekmişti.

Küçük yazısına yeniden erişilebilir hale geldiği sırada, sansüre uğramadığını ileri sürüp "Yahu ısrarla yazı sansüre uğradı diyorlar. Yazı burada." paylaşımında bulundu.