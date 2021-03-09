Cem Bialetti fabrikasında işçiler greve çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan, mutfak eşyaları üreten DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu ve 61 işçinin çalıştığı Cem Bialetti fabrikasında 11 Kasım 2020 günü başlayan toplu sözleşme görüşmeleri ve ardından arabulucu sürecinde de anlaşma sağlanamadı. İşveren tarafından verilen ücret teklifi, resmi enflasyon oranının bile gerisinde kaldı. Cem Bialetti işçileri bugün grev çıktı.

Cem Bialetti işçilerinin ücret zammı talebi 6 aylık dönem için ikramiye dahil net 643 TL olup, yüzde 18,5 oranına denk geliyor. İşveren ise yıllık ikramiye dahil net 514 TL’lik teklif verdi ve bu miktar yüzde 14,78 oranına denk geliyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Yıllık resmi enflasyon oranının yüzde 14,60 olarak gerçekleştiği bir dönemde yüzde 12,32 oranında bir ücret zammı sefalet koşullarında yaşamak ve reel ücret kayıplarının artması demektir. Böylesi bir teklifin kabul edilemeyeceği açıktır" denildi.

İşçileri ziyarete giden DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da "İşçiler canları pahasına çalışıyor ve üretiyor. Bizler birilerinin kriz, pandemi fırsatçılığı yapmalarına mücade etmeyeceğiz!" diye konuştu.

DİSK Genel Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı @ÅDNANSERDAROĞLU #GREV'e çıkan #Cem Bialetti işçileriyle...

“İşçiler canları pahasına çalışıyor ve üretiyor… Bizler birilerinin kriz-pandemi fırsatçılığı yapmalarına mücade etmeyeceğiz! “#GREV #CemBialetti pic.twitter.com/IU1YZFWQpm — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) March 9, 2021

Aynı işyerinde, 2016 ve 2019 yılında da greve çıkılmıştı. 2019 yılı Mayıs ayındaki 17 günlük grev süreci sonunda işçilerin talepleri karşılanmıştı.