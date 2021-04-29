Çekya'dan sonra Bulgaristan da silah depolarındaki patlamalardan Rusya'yı suçladı

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı bugün bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu adıma karşılık verileceğini açıkladı.

Bulgaristan'ın bu kararı ülkede 2011-2020 yılları arasında silah depolarında meydana gelen 4 patlamayla ilgili geçmişe yönelik yeni bir soruşturma açılmasının ardından geldi.

Bulgaristan savcıların Ukrayna ile Gürcistan’a ihraç edilecek silahların bulunduğu depolardaki patlamalarla Rusya'nın ilgisi olup olmadığına dair kanıt toplamakta olduğunu açıklamıştı.

Rusya'ya karşı benzer bir suçlamayı Çekya da yakın zamanda yöneltmiş ve Vrbetice köyündeki mühimmat deposunda 2014'te meydana gelen patlamanın arkasında Rus gizli servisinin olduğunu iddia etmişti.

Rusya iki iddiayı da reddetmişti. Interfaks'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sofya'nın Rus diplomatı sınır dışı etmesine karşılık verileceğini bildirdi.

Çekya'da Sputnik V'nin incelenmesi askıya alındı

Öte yandan Çekya'da Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V'nin onaylanması için süren inceleme sürecinin bugün askıya alındığı açıklandı.

Çekya İlaç Düzenleme Kurumu, Sputnik V aşısıyla ilgili incelemeleri "üretici firmanın gönderdiği belgelerin eksik olması gerekçesiyle" askıya aldığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Prag'ın kararının iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizle ilişkili olabileceğini söyledi. Kararın arkasında bir provokatif saik yattığını belirten Peskov, mevcut salgın durumunda bunun "en azından" Çekya'nın çıkarına olmadığını dile getirdi.

ABD ve NATO'nun Rusya'yı kuşatma çabaları sürerken son olarak Litvanya, Letonya, Estonya ve Slovakya Rus diplomatlarını sınırdışı etme kararı almıştı. Rusya bu ülkelerin Moskova'ya karşı Çekya ile "sahte bir dayanışma" sergilediğini belirterek karşılık olarak dün 2 Litvanyalı, 1 Letonyalı, 1 Estonyalı ve 3 Slovakyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmiş, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre vermişti.