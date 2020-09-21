Çekya Sağlık Bakanı istifa etti

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, vaka artışı nedeniyle kendisine yönelik eleştirilerin artmasının ardından istifa etti.

Vojtech'in istifasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Andrej Babis, Vojtech'e teşekkür etti.

Babis, "Tüm enerjisini koronavirüs pandemisiyle mücadele etmek için kullanmak zorunda kalmasaydı Vojtech'in ülkenin en iyi sağlık bakanı olarak hatırlanabileceğini" söyledi.

​Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre, Çekya'da vaka sayıları geçtiğimiz 14 günde artarak 100 bin kişi başına 193 oranına ulaşmıştı. Çekya, bu alanda Avrupa'da İspanya'nın ardından ikinci sıraya yükseldi.