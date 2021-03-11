Çekya Kudüs'te fiili İsrail Büyükelçiliği açtı

Çekya, şehrin İsrail'in başkenti olduğunun tanınmasının bir işareti olarak batı Kudüs'te tam teşekküllü bir diplomatik temsilcilik açtı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiš Perşembe günü İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile birlikte yeni ofisinin açılışını yaparken, "Çekya olarak burada, Kudüs'te Washington Caddesi'nde diplomatik temsilciliğimizi açıyoruz" dedi.

Ülkenin büyükelçiliğinin hala Tel Aviv'de olduğunu belirten Babiš, ancak yeni ofisin bu büyükelçiliğin bir şubesi olacağını açıkladı. Babiš, "Burada Kudüs'te tam teşekküllü bir diplomatik misyonumuz olacak" dedi.

Diplomatik ofisin açılışı, Çekya'nın İsrail'den Covid-19 aşısı istemesini takiben geldi. İsrail Kudüs'e temsilcilik açan ülkelere aşı vereceğini duyurmuştu.

Çekya'nın söz konusu Büyükelçilik adımı BM kararlarını ihlal etmekle birlikte çoğu ülke hatta Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımadıklarının belirterek Büyükelçilik binalarını Tel Aviv bölgesinde bulunduruyor.

İlk olarak ABD 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etti ve 2018'de büyükelçiliğini oraya taşıdı. Bugüne kadar sadece Guatemala aynı şeyi yaptı. Az sayıda başka ülke, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma sözü verdiler, ancak bu konuda fiili bir adım atmadı. Bazı ülkelerse Çekya'nın adımına benzer bir şekilde fiili bir tanıma işareti olarak Kudüs'te temsilcilikler açmayı tercih etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, "Tüm Çek hükümetine ve başbakana, bir bütün olarak Kudüs şehrine doğru Avrupa'daki değişime ve İsrail Devleti ile bağlantıya öncülük ettikleri için teşekkür etmek istiyorum." dedi. Diplomatik misyonun açılışının, İsrail'in dört Arap ülkesiyle "normalleşme anlaşmalarına" yol açan ABD'de Trump Hükümeti mandasıyla yürüyülen Abraham Anlaşmaları'nın getirdiği paradigma değişikliğinden sonra gerçekleştiğini belirten Bakan, "Gerçeğin tanınmasıyla bir barış çağına başlamak uygundur: Kudüs şehrinin 3000 yıldan fazla bir süredir Yahudi halkının atan kalbi ve onun tek başkenti olduğu tarihsel bir gerçek" iddiasında bulundu.

Diplomatik rüşvet olarak aşı

Günün ilerleyen saatlerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki ülkenin İsrail'de gelecekteki aşı üretimine katılımını görüşmek üzere Babiš ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Netanyahu, "Geleceğin aşılarının üretimi için burada İsrail'de kurmak istediğimiz uluslararası fabrikaya hem Çekya hem de Macaristan'ı nasıl dahil edebileceğimizi görmek için, bunu oldukça ayrıntılı olarak tartıştık" dedi.

Ülkesi Kudüs'te Büyükelçilik ofisi açan Orban, Macar aşı programına yardımlarından dolayı Netanyahu'ya teşekkür ederek İsrail'in bu konuda rol model olduğunu söyledi. Bibi'ye övgüler düzen Orban, İsrail'in "salgına karşı mücadelede dünya şampiyonu" olduğunu söyledi.

Aşı karşılığında savaş suçlarını görmezden gelme sözü

Babiš, Bibi gibi "bir arkadaşı" olmasının "güven verici" olduğunu söyledi ve İsrail'in Çekya'ya 5 bin doz Moderna aşısı gönderdiğine dikkat çekti.

Babiš bunun ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsraile karşı savaş suçları davalarında yargı yetkisine sahip olduğu kararına karşı çıkmasının sebebinin bir parçası olduğunu söyledi.

"Sevgili Başbakanımı temin ederim," diyen Babiš, "İsrail güvenliğini tehdit edebilecek hiçbir şeyi asla desteklemeyeceğiz." dedi.