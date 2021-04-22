Çekya, 63 Rus büyükelçiliği çalışanını sınır dışı etme kararı aldı

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhánek Perşembe günü Çek televizyonunda yaptığı açıklamada, Çek hükümetinin Prag'daki Rus Büyükelçiliğinin 63 çalışanını sınır dışı etme kararı aldığını söyledi.

"Rus büyükelçiliğinin 63 çalışanı aile üyeleriyle ayrılacak" diyen bakan bugün daha önce Çekya'nın Prag'daki Rus Büyükelçiliği çalışanlarının sayısını Moskova'daki Çek diplomatların sayısına karşılık gelecek şekilde düşürülmesi gerektiğini söylemişti.

Bakan şimdi yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Moskova'daki büyükelçiliğimizin [personelinin] durumuna uygun olarak Prag'daki Rus diplomatik misyonundaki diplomatların sayısını azaltıyoruz. Bu karar bugün yürürlüğe giriyor. Rusya insanlarını Mayıs ayı sonuna kadar geri çağırmak zorunda"

Ne olmuştu?

Prag, Moskova'yı 2014 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Vrbetice köyündeki mühimmat depolarında meydana gelen patlamalara karışmakla suçluyor. Çek hükümeti, olaya Rus gizli servisinin karıştığını iddia ediyor.

Dün Kulhánek Rusya'nın, Çekya Büyükelçisi Alexander Zmeyevskiy'e verdiği notada Rusya'dan 18 Çekya büyükelçilik çalışanını geri alması aksi takdirde Perşembe günü Türkiye saatiyle 13.00'de adım atacaklarını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ysa düzenlediği basın brifinginde "Bazı Çek politikacılarının açıklamalarına bakılırsa Kafka'yı gerçek hikayeye dönüştürmek istiyorlar. Prag'a, ültimatomlarını NATO içi iletişimde kullanmayı tavsiye ediyoruz. Rusya ile bu tonda konuşamazsınız" demişti.