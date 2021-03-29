Çekmeköy'deki devasa askeri alan için protokol imzalandı

Emlak Konut GYO, Çekmeköy’de askeri alan sınırları içindeki 312 bin 429 metrekarelik araziyi 937 milyon 289 bin TL bedel üzerinden satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzaladı.

Emlak Konut GYO, 24 Mart'ta Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde 458, 459 ve 60 parsel sayılı taşınmazların 312 bin 429 metrekarelik kısmının toplam 937 milyon 289 bin 310 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ek protokol imzalandığını açıkladı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvenli'nin haberine göre; bakanlık ile 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan protokole ek olarak yapılan protokol ile Gebze Emlak Konutları 3. Etap bünyesinde yer alan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne satılan 320 adet bağımsız bölümün KDV dahil 151 milyon 205 bin TL'sinin satın alım bedeli olan 937 milyon 289 bin liradan düşüleceği kaydedildi.

411 milyon 168 bin 506 TL'sinin Çevre Şehircilik Bakanlığı ile daha önce imzalanan protokoller kapsamında şirket tarafından devam ettirilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin iş ve işlemlerde kullanılacağı, kalan 374 milyon 915 bin 724 TL'nin ayrıca ödeneceği belirtildi.