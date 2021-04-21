Çek Dışişleri Bakanı: Moskova geri adım atmazsa daha çok diplomat sınır dışı ederiz

Yeni atanan Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhánek, Rusya'nın Çek Büyükelçiliğinin 20 çalışanını sınır dışı etme kararına tepki gösterdi. Rusya'nın, Çekya Büyükelçisi Alexander Zmeyevskiy'e verdiği notada Bakan Kulhánek, Rusya'nın geri adım atmasını talep etti. Bakan gazetecilere verdiği demeçte Prag'ın Rusya'nın kararını Perşembe günü Türkiye saatiyle 13.00'e kadar bekleyeceğini söyledi.

Bakan şöyle konuştu:

"Çek Büyükelçiliğinden ihraç edilen tüm çalışanlar, Moskova'daki görevlerine geri getirilmeli. [Moskova'nın] kararını Perşembe günü saat 12.00'ye kadar bekleyeceğiz. Bu karar alınmazsa, [büyükelçilik] çalışanlarının sayısının eşitliğini sağlamak için çalışmalara başlayacağız"

Jakub Kulhánek, "Rusya ile ilişkiler şu anda Çek dış politikasının en temel konusu. Bu ilişkiler son derece karmaşık bir döneme girdi. Bu beni bir Dışişleri Bakanı olarak kesinlikle mutlu etmiyor" dedi.

Rusya'dan cevap: Bizle bu tonda konuşamazsınız

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Kulhánek’in açıklamasını yorumlayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa seslenişinde Rusya ile taleplerde konuşmanın anlamsız olduğunu söylediğini hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ysa düzenlediği basın brifinginde olayı şöyle yorumladı:

"Bazı Çek politikacılarının açıklamalarına bakılırsa Kafka'yı gerçek hikayeye dönüştürmek istiyorlar. Prag'a, ültimatomlarını NATO içi iletişimde kullanmayı tavsiye ediyoruz. Rusya ile bu tonda konuşamazsınız"

Zaharova "Yarın Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Çekya Büyükelçisi ile görüşme devam edecek" dedi.