Caz müzisyeni Chick Corea yaşamını yitirdi

Kişisel internet sitesinde yer alan duyuruya göre Grammy ödüllü caz müzisyeni Chick Corea, 79 yaşında yaşamını yitirdi. 1941 doğumlu müzisyen, 50 yılı aşkın bir süredir düzenli olarak yeni üretimlerde bulunmaya devam ediyordu.

Son albümü 2020'de yayınlanan Corea, 65 defa aday gösterildiği Grammy Ödülleri'ne tarihinin en çok aday gösterilen dördüncü sanatçısı olmuştu. Kendisi ödüle 23 kez lâyık görüldü.

Müzisyenin kanserden dolayı öldüğü açıklanırken ölüm tarihiyse 9 Şubat olarak kamuoyuyla paylaşıldı.