'Çaykur'un aşırı borçlanmasının nedeni Varlık Fonu'na devri'

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Çaykur’un 2017’den sonraki sürecini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.

‘Varlık Fonu’na geçtikten Çaykur sonra sürekli olarak bankalara borçlandırılmış’

Deniz, Çaykur’un yıllık zararlarının Varlık Fonu'da devrinden sonra aşırı boyutta olduğunu açıkladı:

“Aslında Çaykur genelde zarar eden bir kurum, 1992 yılından bu yana sadece 7 kere kar etmiş: 2003, 2004, 2005, 2006, 2014, 2015, 2016. Burada mesele 2017’de Varlık Fonu’na geçtikten sonra aşırı derecede zarar etmiş. 2016 yılında yanılmıyorsam, 82 trilyon kar eden kurum, 2017’de neredeyse bunun iki katı kadar bir zarar oluşturmuş. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü Varlık Fonu’na geçtikten Çaykur sonra sürekli olarak bankalara borçlandırılmış. AKP, Türkiye’yi nasıl kötü yönetiyorsa Çaykur’u da o şekilde kötü yönetmiş. 2008 yılında banka kredileri 324 trilyonken, 2019 yılında 3.4 katrilyona çıkmış. Bunun kredi maliyetleri de 400-500 trilyona çıkıyor. Ayrıca yönetimden, imalattan ve Çaykur’un pazar payının küçülmüş olmasından kaynaklanıyor. Çay pazarının yarısı Çaykur’un, üretilen çayın birçoğunu Çaykur alıyor ama pazar payınız daralmış. İstediğiniz zamanda istediğiniz fiyatla satamıyorsunuz ama temel neden birleşik zararlarınız 1.7 katrilyon.”

‘Ürettiğiniz her şeyi satabiliyorsunuz ama buna rağmen zararla karşılaşıyorsunuz’

Deniz “Cumhuriyet tarihinin tüm zararlarından on katı kadar zarar etmişsiniz. 1971 yılında kurulmuş olan Çaykur 2002 yılına kadar oluşan zararların on katı kadar 2002-2020 döneminde zarar etmişsiniz. Türkiye’de Çaykur ve özel sektörün üretmiş olduğu toplam çay miktarı 240-250 bin ama toplam talep bunun çok üstünde olduğunu biliyoruz. Ülkeye 20-25 bin bazen daha fazla yurtdışından ithal Seylan çayı getiriyorsunuz. Aslında ürettiğiniz her şeyi satabiliyorsunuz ama buna rağmen zararla karşılaşıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘Özel sektörün Çaykur’un açıkladığı fiyatın altında alımını yasaklayan bir kanun teklifi önerdik, reddedildi’

Deniz, Çaykur’un mevcut sorunlarını çözme amacıyla yaptıkları çağrıları, şöyle anlattı:

“İki gün önce Çaykur’un açıkladığı fiyatın altına özel sektörün alımını yasaklayan bir kanun teklifi önerdik. Bu önerimiz AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Çaykur’un geçen sene açıklamış olduğu fiyat 3.27 iken özel sektörün almış olduğu fiyat 1.7-1.8, yarı yarıya fark ediyor. Bunu aslında çok basit bir kanun değişikliğiyle çözebilirdik. Sayın Cumhurbaşkanı bir gecede İstanbul Sözleşmesini kaldırabiliyorsa bunu da yapabilirdi.”