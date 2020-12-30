Çavuşoğlu'nun 'S-400'ler konusunda ortak çalışalım teklifi geldi' açıklamasına ABD'den yalanlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "ABD'den F-35 ve S-400'ler konusunda ortak çalışalım teklifi geldi" açıklamasını Washington yalanladı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, S-400 yaptırımları ve F-35'ler ile ilgili bir çalışma gurubunun olmadığını söyledi.

'Rutin istişareler var ama bu ortak bir çalışma grubu değil'

Konuyla ilgili gazetecilerin sorusuna elektronik posta yoluyla cevap veren üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü ise "Yaptırımların mevcut karşılıklı askeri işbirliği üzerindeki etkisine ilişkin rutin çalışma düzeyinde istişareler var. Ancak bu ortak bir çalışma grubu değil" açıklaması yaptı.

Yetkili ayrıca "14 Aralık'ta Pompeo tarafından açıklanan yaptırımların tam olarak uygulanması konusunda mutabıkız" dedi.

Çavuşoğlu ABD'den geldiğini belirterek,"S-400'ler nedeniyle CAATSA uygulandı. ABD'de yeni yönetimle olumlu bir ilişki sürdürmeyi amaçlıyoruz. ABD yaptırım kararından sonra bize F-35 ve S-400'ler konusunda ortak çalışalım teklifi geldi. Biz o teklife de evet dedik ve görüşmeler de başladı" demişti.