Çavuşoğlu'ndan 'Yunanistan'la görüşme' açıklaması: Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kabul etmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i yalanladı. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Yunanistan diyalogdan yana olmadığını gösterdi. Biz Türkiye olarak her zaman diyalogdan yanayız" dedi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın haksız olduğunu Avrupa Birliği ülkeleri de biliyor, Yunanistan'ı kışkırtan Fransa. Macron ne yapacağını şaşırdı" diye konuştu.