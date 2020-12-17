Çavuşoğlu’ndan yaptırım açıklaması: Geri adım atmayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400 anlaşmasının CAATSA yasasından önce yapıldığını belirterek ‘Bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adam atmayacağız’ dedi.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin, "S-400 anlaşması ABD'nin CAATSA yasasından önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adam atmayacağız" dedi.

Kanal 24 televizyonuna konuşan Çavuşoğlu, “ABD'nin yaptırım kararı hukuken ve politik olarak yanlış. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına bir saldırıdır' diye konuştu. 

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, “ABD isterse Türkiye-ABD ilişkileri normalleşebilir, ancak Türkiye'nin Suriye politikasında beklentileri karşılanmalıdır” ifadesini kullandı.

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