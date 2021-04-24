Çavuşoğlu'ndan Biden'a yanıt: Tümüyle reddediyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "soykırım" ifadesini kullanmasına AKP'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.' Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi.

“Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.”



Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir.



Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.#1915Olayları — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021

Bakanlıktan açıklama

Çavuşoğlu'nun paylaşımının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan da resmi açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında "ABD Başkanı'nın radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz" denildi.