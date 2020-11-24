Çavuşoğlu'ndan AB'ye: Hatalarını anlamasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz' dedi.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

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