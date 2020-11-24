Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" ifadesinde bulundu.
Çavuşoğlu'ndan AB'ye: Hatalarını anlamasını bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz' dedi.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" ifadesinde bulundu.