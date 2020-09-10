Çavuşoğlu: Yunanistan diyaloğa hazır değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans aracılığıyla Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’ne hitaben yaptığı konuşmada “Yunanistan Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır değil” dedi.

Senegal'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP Dış İlişkiler Komitesi’nin Doğu Akdeniz konulu oturumuna video konferans yoluyla bağlandı. Çavuşoğlu “Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor. Almanya diplomasiye bir şans vermemizi istedi. Diyaloğa hazır olmadıklarını gösterdiler” dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ilk sondaj çalışmasının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaptığı sondajdan 7 yıl sonra 2018’de başladığını söyleyen Çavuşoğlu “Biz Libya'nın resmi hükümetiyle anlaşma yaptık. Türkiye ve Yunan liderlerinin politika danışmanları da birçok toplantı yaptılar. Ve neticede biz askeriyelerimiz ordularımız arasında güven artırıcı önlemler alabilmek adına da bir karar aldık. Ve ortak bir beyanat da verecektik 7 Ağustos'ta. Ama bundan kısa bir süre önce maalesef Yunanistan Mısır ile yapılan anlaşmayı onayladı ve bizimle bir anlaşmaya girme konusunda bir adım attı. Dolayısıyla Yunanistan Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır değildir” dedi.

Çavuşoğlu “Ben Malta'daydım, 18 Mart'ta göçle alakalı bir deklarasyon da yapmıştık orada. Sayın Merkel'in danışmanları da oradaydı. Bunları öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğradılar. Yunanistan güvenilirliğini kaybettikten sonra biz çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Biz Almanya'nın arabuluculuk faaliyetlerini destekledik. Ben de Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmeyi kabul ettim. Ama Yunan tarafı reddetti. 3 Eylül'de NATO Genel Sekreterinin yaptığı açıklamaya olumlu yanıt verdik. Ama Yunanistan baştan evet dedi ama sayın genel sekreter bunu açıkladıktan sonra hayır dediler. Biz önkoşul olmadan diyaloğa hazırız. Yunanistan inat ediyorsa, biz de o zaman kendi önkoşullarımızda ısrar ediyoruz.”

Çavuşoğlu “Türkiye'nin pozisyonu uluslararası hukuka uygundur. Ülkelerin deniz yetki alanlarıyla da kesinlikle bir anlaşma yapılması gerekmektedir ve Yunan adalarına bu orta hattın yanlış tarafında kalan, bizim tarafımızda kalan adalara bu noktada ekonomik münhasır alan izni verilmemelidir” diye konuştu.