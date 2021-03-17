Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin 62'ncisi dün Atina'da yapılmıştı.

Toplantıya ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile bir toplantıda çözüm bulmak gerçekçi olmaz, görüşmeler sürecek" derken "Yunanistan Dışişleri Bakanı 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek" ifadesini kullandı.

'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım'

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız. Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi, bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. Biz başından beri 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım' diyoruz" diye konuştu.

Görüşmeler dün gerçekleşti

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilmişti.

Görüşmelere Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etmişti.