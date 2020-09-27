Çavuşoğlu ve Lavrov Dağlık Karabağ'daki gerilimi görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında bir görüşme yaptığı belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın Rus basınına verdiği demece göre, Lavrov ve Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden tırmanan gerilimi görüştü.

Anadolu Ajansı da diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye dayandırarak görüşme haberini geçti.

Görüşmeye ilişkin henüz iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı.