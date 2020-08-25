Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Maas'tan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
- Almanya'nın samimi çabalarına teşekkür ediyorum.
- Yunanistan AB'nin koşulsuz desteği ile şımardı.
- Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir.
- Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse tereddütsüz yaparız.
- Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamarına bakınca gerçekten tam kendilerine yakışan seviyede bir açıklamalar gördük. Uluslararası hukuk çağrısı yapan Yunanistan’a hangi uluslararası hukuktan bahsettiklerini sormak istiyorum.
- Görüşmemizde, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Tük halkını dışlamak yerine adil bir paylaşım istedik. Ancak maalesef Yunanistan ve Rum kesimi maksimalist yaklaşımlarıyla dışlayıcı faaliyetlerine devam ediyorlar. Gerginliği arttıran kesim biz değiliz.
- Hemen Kaş’ın önündeki Meis Adası Yunanistan ana karasına 580 km uzakta. Yunanistan hangi hukuka dayanarak 40 bin km karelik yani 10 kat daha fazla kıta sahanlığı talebinde bulunuyor? Yunanistan’ın İtalya’yla Mısır’la imzaladığı anlaşmalarda böyle bir şey var mı?
- Türkiye hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazır.
Maas'ın açıklamasından öne çıkanlar ise şöyle:
- Uçuruma yaklaştığınız zaman uçurumdan aşağı düşme riskiniz de var. Biz bu gelişmenin önünü kesmek istiyoruz. Atina'da ve Ankara'da bu tehlikeli, tırmanan durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli.
- Sorun, iki tarafın doğrudan görüşmesi ile çözülebilir. İki tarafın görüşmesini sağlamaya çalışıyoruz.
- Perşembe ve Cuma günü AB Dışişleri Bakanları’nı Berlin’de toplayacağız, gayri resmi bir toplantı bu. Bunu söylemek zorundayım. Hem burada hem Atina’da bu tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB’yi değil NATO müttefiklerini de endişelendiriyor.
- Şimdi önemli olan gerginliğin azaltılması için diyalog olması. İki taraftan da diyaloga hazır olduğunu duyuyorum. Sorun, iki tarafın doğrudan görüşmesi ile çözülebilir. İki tarafın görüşmesini sağlamaya çalışıyoruz.