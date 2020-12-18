Çavuşoğlu ve Akar Ukrayna'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyaret düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Çavuşoğlu ve Akar daha sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın katılımıyla "2+2" formatında düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, "Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Donbas bölgesindeki sorunun Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz" dedi.

Görüşmelerde, "Kırım Tatar Türklerine nasıl daha fazla destek olabileceklerini" de ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Kırım Platformuna desteğimizi bugün bir kere daha yineledik. Türkiye olarak Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer platformlarda bunu açıkça söylüyoruz. Donbas bölgesindeki sorunun da yine Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz ve Donbas'taki ateşkesin küçük çaplı ihlallere rağmen devam etmesinden de memnuniyet duyuyoruz."

Milli Savunma Bakanı Akar ise "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı'ndan İHA'lara övgü

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Çavuşoğlu ve Akar’ın ziyareti öncesinde İhlas ve Demirören haber ajanslarına konuştu ve Bayraktar İnsansız Hava Araçları’nı överek ülkesinin bunlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ukrayna ile Türkiye’nin İHA’ların ortak üretimine geçmeyi planladıklarını belirten Taran, “Burada sadece şirketlerin oluşturulmasından değil, teknoloji paylaşımından bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Ukrayna'nın Türk firmalarıyla paylaşabileceği kendi teknolojileri var” diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği konularını görüşeceklerini söyleyen Taran, Rusya’nın Kırım’da nükleer depo kurma hazırlığında olduğunu öne sürerek “Bu, tüm Avrupa ve medeni dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor. Rusya Federasyonu'nun Karadeniz bölgesine hakimiyet kurma girişimi Ukrayna, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin ekonomisi için büyük tehdit” dedi. Taran Türkiye’yi Ukrayna’nın NATO üyeliği hedefine ulaşmasına yardımcı olacak kilit bir ortak olarak gördüklerini kaydetti.