Çavuşoğlu ve Akar Bakü'de Aliyev'le görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "8 Kasım'da İlham Aliyev, Türkiye Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti" denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi, görüşmenin ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını bildirdi.

AA'nın haberine göre görüşmede Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında Şuşa'nın kontrollerine geçtiğini duyurmuş, Ermenistan ise bölgede çatışmaların devam ettiğini açıklamıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aliyev'in Şuşa açıklamasının ardından Kocaeli'de partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum" demişti.