Çavuşoğlu: Türkiye Akdeniz'de geri adım atmadı, Oruç Reis limana bakım ve ikmal için çekildi

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalara devam eden Oruç Reis gemisinin dün Antalya Limanı'na dönmesinden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "bunun geri adım atma hamlesi olmadığı aksine bakım ve ikmal çalışmaları için Oruç Reis'in limana çekildiğini" belirtti.

NTV canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Oruç Reis bakımda olduğu için Navtex yayınlanmadı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı, Oruç Reis bakım ve ikmal için çekildi. Oruç Reis'in bakıma alınmasını CHP'nin sormadan 'geri adım' demesi iç siyasete yönelik.

Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor. İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler."

Yaptırım talepleri

"(AB'de Türkiye'nin yaptırım talepler) Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum Kesimi istiyor. Yaptırım beklemiyorum ama öyle bir ihtimal de var. Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı. Fransa her yere saldırıyor, 'liderim' demek istiyor. Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı.

24-25 Eylül'de ben yaptırım kararı beklemiyorum. Ama olabilir de. Gemimize, kişilere yönelik olabilir. Geçmişte de böyle kararlar alındı. Biz kararlılığımızdan vazgeçtik mi? Hayır. Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli. Göçle ilgili konularda AB üzerine düşen görevi yapmalıdır.

Türkiye ile AB arasında, AB gerginlik yaratmak istiyorsa o zaman sadece göç konusu değil aramızdaki ilişkilerin ya da üzerindeki konular gözden geçirilir. Ama AB bu konuya gelmeyecektir diye düşünüyoruz. Üyelik sürecinde ciddi bir tıkanma yaşanıyor.

Macron dürüst bir siyasetçi değil. Sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu. Libya'da sahada desteklediği darbeci kaybetti. Suriye'de önemli aktör olmaktan çıktı. Üzülüyorum da. Ama bu Fransa'nın yanlış politikaları sayesinde. Fransa şuan Almanya'ya rağmen AB'nin liderliğine oynuyor. Fransa rol almaya çalışıyor. Fransa'nın ismi konuşulduğunda herkes gülmeye başlıyor.

Konumunu da zayıflatıyor. Normandiya 7'lisini topladı ama destek alamadı. Oradaki ülkeler Türkiye'nin değerini bilen ülkeler. İyi geçinmek isteyen ülkeler. Pompeo ile görüştük anlattık. Ben 'bunları biliyorum' dedi. Şu haritayı gösterdiğimde görüştüğüm ülkeler şoke oluyorlar. Sevilla haritası... Biz bunu daha önce görmemiştik diyorlar. Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı."

Miçotakis'in diyalog çağrısı

"Yunanistan Başbakanı'nın açıklamaları olumlu, ılımlı. Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez.

İki komşu ülke (Türkiye-Yunanistan) doğrudan görüşebilir. Ama (Yunanistan) ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız.

Kendine güvenen ülkeler önşartsız masaya oturur."