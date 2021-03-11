Çavuşoğlu: Terör örgütleri Suriye’yi bölmek istiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye, Rusya ve Katar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu’nun toplantı sonrası açıklaması şöyle:

Bugün Suriye konusunda yeni bir istişare süreci başlattık. Amacımız Suriye’de kalıcı barış sürecine nasıl katkıda sağlayabileceğimizdi. Tek yol BM’nin 2254 nolu aldığı karar doğrultusunda olabilir. Rejimin daha yapıcı olması gerekiyor, bu süreçte Rusya’ya teşekkür ediyorum. 3.6 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli’nin barınak ihtiyacı var. İnsani yardım konusunda daha esnek olmalıyız.



Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.

Terör örgütleri Suriye’yi bölmek istiyor. Üçlü toplantıları düzenli olarak devam ettirme kararı aldık, bir sonraki Türkiye’de olacak.