Çavuşoğlu, Stoltenberg'le Doğu Akdeniz'i görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonla yaptıkları görüşmede Doğu Akdeniz konusunu ele aldı.

Görüşmeye dair NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginlikle ilgili endişesini ifade ettiği belirtildi. Açıklamaya göre Stoltenberg, diyaloğun ve gerginliğin azaltılmasının bölgenin yararına olduğunu ve durumun "müttefik dayanışması" ile uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Stoltenberg Yunanistan ve Türkiye'nin on yıllardır NATO üyesi olarak diğer müttefik ülkelerle "ortak güvenlik meseleleri"nde birlikte çalıştığını kaydetti.

NATO'nun açıklamasında Stoltenberg'in ayrıca Libya konusunda ittifakın BM'nin krize çözüm bulma çalışmalarını tamamen desteklediğini söylediği de kaydedildi. NATO Genel Sekreterinin Libya'da tüm tarafların BM liderliğindeki sürece ve BM'nin silah ambargosuna uyması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Stoltenberg'in ayrıca Libya konusunda NATO'nun Berlin Sürecine desteğini de ifade ettiği belirtildi.