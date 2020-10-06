Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Çavuşoğlu, daha sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın kendi öz topraklarında, Ermenistan saldırganlığına karşı yürüttüğü harekat döneminde, özellikle bir kere daha Türkiye'nin ve Türk halkının kardeş Azerbaycan ve Azerbaycan halkıyla dayanışmasını ve Azerbaycan'a desteğini göstermek için bu ülkeyi ziyaret ettiğini" söyledi.

Çavuşoğlu, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Gence'ye, Terter'e, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a saldırıyor. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin ihlalidir. Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir" dedi.

'Dünya Azerbaycan'ın yanında yer almalı'

"Ermenistan ile Azerbaycan'a eşit mesafede yaklaşmanın işgalciyi ödüllendirmek anlamına geldiğini" dile getiren Çavuşoğlu, "Dünya haklının, Azerbaycan'ın yanında yer almalı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmalıdır" dedi

Çavuşoğlu, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının dünkü ortak açıklamasına işaret ederek, "Belki içeriği farklı olabilir diye baktım. Daha önce temsilcilerin, büyükelçilerin yaptığı açıklamalardan farklı bir açıklama değil. Yine aynı şekilde, işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Artık, bunun böyle yürümeyeceğini, böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Biz tabii ki bu sorunun bugüne kadar barışçıl bir şekilde çözümü konusunda her türlü çabaya destek verdik" diye konuştu.

'AGİT kararları uygulanmadı'

"Yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır. Her daim kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Kederde de, sevinçte de, bugün de, yarın da yanında olacağız" diyen Çavuşoğlu, 'işgale uğrayan Azerbaycan topraklarının kurtarılması için uluslararası toplumun bugüne kadar somut bir adım atmadığını'' söyledi. Çavuşoğlu "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 822, 853, 874 ve 884 no'lu kararları uygulanmadı. Aynı şekilde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kararları da uygulanmadı. Bir milyondan daha fazla kaçkın, göçkün kardeşimiz kendi evlerine dönmek için bekliyor. Tüm bunlara rağmen saldıran hep Ermenistan oldu" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Biz Azerbaycan'la bir milletiz. Yeri geldiği zaman da bir devlet gibi hareket ettiğimizi dün de gösterdik, bugün de gösteriyoruz. Uluslararası topluma da şu çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan'ın, Ukrayna'nın, Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Dünya da böyle yapmalı. Bu konularda çifte standart olmaz, olmamalı ve olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor."

'Bugüne kadar ateşkes oldu da ne oldu?'

Ateşkes çağrılarını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Peki sonra ne olacak? Bugüne kadar ateşkes oldu da ne oldu? Ermenistan Tovuz'a saldırdı. Azerbaycan karşılık verdi uluslararası toplum yine ateşkes dedi. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak? Ermenistan'a derhal Azerbaycan topraklarından çekil diyebiliyor musunuz? Çekilmesi için bir çözüm üretebiliyor musunuz? Hayır! Klasik, 30 yıldır aynı çağrılar" dedi.