Çavuşoğlu: Sağlık Bakanı ile Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber Rusya’ya mayıs ayı içinde resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, "Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır" demişti.