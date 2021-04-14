Çavuşoğlu: Rusya’nın uçuşları kısıtlama kararı siyasi değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları geçici olarak sınırlandırma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Burada siyasi bir gerekçe görmediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya’dan bir heyet gelip Türkiye’deki uygulamaları yerinde görecek" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı'yla görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti.

Samih Şukri ile görüşmesinde Kahire’ye büyükelçi atanması konusunun ise gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Bakan Yardımcılarının yapacağı toplantıda gündeme gelecektir. Daha sonra bizler de bir araya geldiğimizde orada da konuşulur" dedi.