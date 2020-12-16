Çavuşoğlu, Peşmerge-PKK çatışmasına ilişkin konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bölgenin istikrarı için Irak'la birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Irak’ın her zaman toprak bütünlüğünü destekledik. Irak’tan tüm terör örgütlerinden temizlenmesini istiyoruz. Irak’ın bundan sonra DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesini destekleyeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, "Son zamanlarda PKK terör örgütünün Kuzey Irak’ta peşmergeye saldırdığını görüyoruz. PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor. PKK terör örgütü her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır. PKK kendine riayet etmeyen tüm Kürtlere saldırmaktadır. Terör örgütünün ülkeden tamamen temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.

Irak ile vizelerin kaldırılabileceğini de söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2019’da imzaladığımız anlaşmayla vizeleri kaldırmıştık. Daha sonra maalesef DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri nedeniyle güvenlik sorunu oluştu. Güvenlik endişesi nedeniyle vize uygulamasını geri getirmek durumunda kaldık maalesef. 2019’daki anlaşmaya geri dönebilmek için ne yapmamız lazım? Güvenlik, istihbaratla ilgili arkadaşlarımızı bir araya getireceğiz. Bunları değerlendirip tekrar bunu değerlendirebiliriz" diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İkili ilişkilerin dışında bölgesel konuları ele aldık.

Suriye konusunda Irak'ın politikası açık. Biz her zaman Suriye'nin istikrarı için çalışıyoruz. Suriye'de meydana gelen her şey Irak'ı da etkiliyor.

İran-ABD ilişkileri tüm bölgeyi etkiliyor. Irak ve Türkiye'yi de özellikle etkiliyor. Bu konuda da koordineli olarak çalışacağız. Bu bölgeden bu gerginliği uzaklaştırmak için çalışacağız.

Azerbaycan-Ermenistan konusunu ele aldık.

Körfez Bölgesi'ndeki durumu ele aldık. Barışma girişimlerinin önemlidir.

Yeni yılın ilk ayında Sayın Bakan'ı Bağdat'a bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da Bağdat'a bekliyoruz."