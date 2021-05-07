Çavuşoğlu: Mısır'la dışişleri bakanları düzeyinde görüşebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'la görüşmelere ilişkin "Semih Şükri ile de dışişleri bakanı düzeyinde görüşmeyi gerçekleştirebiliriz" dedi.

Çavuşoğlu Ankara'da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin'de ertelenen seçimlerle ilgili "Türkiye olarak bu seçimin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için Filistin'in ne ihtiyacı varsa sağlamaya hazırız" diyen Çavuşoğlu, Mısır'la Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmeyi gerçekleşebileceklerini söyledi.

Çavuşoğlu "Mısır'la ilişkimizin normalleşmesi demek Filistin'e vereceğimizin daha koordine edilmesi demektir" ifadesini kullandı.

Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki de Türkiye'nin Fillistin'e desteğine teşekkür ettiği konuşmasında "Kudüs'e destek olmamız lazım. Şu anda Şeyh Cerrah semtinde olaylar meydana gelmektedir, insanlığa karşı orada cinayetler işlenmektedir" dedi. Filistinli bakan Mahmud Abbas'ın yaptığı uluslararası konferans çağrısını hatırlattı ve Ankara'dan önce Moskova'da Lavrov ile bu konuyu görüştüğünü dile getirdi.

Toplantıda Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:

- Doğu Kudüs'te elçilik açan ülkelerin bu kararını gözden geçirmesini istiyoruz. Filistin Devlet Başkanı'nın uluslararası konferans teklifi vardı. Türkiye olarak bu konferansa güçlü bir destek veriyoruz.

- Türkiye Filistin Ortak Komite toplantısının ilkini Ankara'da gerçekleştirmiştik. İkinci ortak komite toplantısını Ramallah'ta gerçekleştirmek istiyoruz.

- Filistin ekonomisine katkımız devam edecek. Zorlu Covid sürecinde elimizden geldiği kadar Filistinli kardeşlerimize tıbbi malzeme, ayni ve yardım olmak üzere verdik. Filistin davasını yalnız bırakmadık, bundan sonraki süreçte de bırakmayacağız."

Riyad el-Maliki ise şunları söyledi:

- Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanına, hükümetine ve halkına. Türkiye'nin desteklerinden dolayı Filistin'e hem BM Filistin Yardım Ajansı'na destek verdiklerinden ötürü teşekkür ederim.

- Filistinli öğrencilere burslar verilmektedir bu bizim çok önemlidir. Bunu hiç unutmamamız lazım.

- Türkiye'nin siyasi tutumu gerçekten Filistin davasını, halkını sürekli desteklemektedir.

- Filistin halkı olarak orada direnmeye devam etmeliyiz. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması için çalışmaktayız. Kudüs şehrinin önemi ve bu kentin karşı karşıya kaldığı tehditler ve tehlikeler devam etmektedir.

- Mescid-i Aksa'nın mekânsal ve dini olarak bölünmesine çalışılmaktadır. Kudüslüler burada bütün Arap ümmetinden, İslam aleminin yerine bu savunmayı yapmaktadırlar.

- Kudüs'e destek olmamız lazım. Şu anda Şeyh Cerrah semtinde olaylar meydana gelmektedir, insanlığa karşı orada cinayetler işlenmektedir. Başsavcı burada uluslararası ceza mahkemesine dava açtı. İsrail'in işgali Kudüs ve çevresinde yerleşim bölgelerine yapılmaktadır. 540 yeni yerleşim birimi yapılmasını Türkiye kınadı. Bizim için bu kınama çok önemlidir.

- Filistin devleti genel seçimleri erteledi. İsrail taahhütlerine bağlı kalmayacağını söyledi. 1995'de taahhütleri vardı. Uluslararası toplumun baskılarını istemekteyiz. Biz de Filistinliler olarak seçimlerimizi şeffaf olarak işgal topraklarında yapalım. Bunun içinde Kudüs de var.

- Kardeşim Çavuşoğlu ile İslam İşbirliği Örgütü'nde beraber olalım diye sözleştik. Kudüs sadece Filistin'in değil bütün Müslümanların başkentidir.

- Uluslararası bir konferansın yapılması için sayın Abbas bir çağrıda bulundu. Ankara'ya gelmeden önce Moskova'daydım. Orada meslektaşım Lavrov ile bir araya geldim. Orada bu konu üzerinde görüştük. Rusya'nın çabalarını, özellikle uluslararası bakanlık düzeyinde toplantı yapılması için var gücüyle çalışma yapılması konusunu ele aldık. Çeşitli ülkelerin Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadık. Bu uluslararası yasalara ve BM kararlarına da aykırıdır. Burada diplomatik bürolar olabilir sadece.

- Ortak komitenin ikinci toplantısının Ramallah'ta yapılmasını, kardeşimiz Mevlüt'ü orada ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

SORULAR ve YANITLAR

Riyad el-Maliki: Gerçekten uluslararası camiadan tepkiler var. Ancak tabii ki sadece söylemde kalmakta. Uluslararası toplum bizim için çok önemlidir. Orada İsrail işgali orada cinayetler işlemektedir. İsrail Kudüs'te bu seçimlerin yapılmasına engel oldu. Aynı zamanda ilhak yapmaktadır. Batı Şeria'da bunu yapmaktadır. Son dönemde çıkan birçok rapor var. Bunlara bakmamız lazım. Çok önemli bir rapor yayınlandı. İsrail devletinin ırksal ayrım ve zulüm uygulayan bir ülke olduğunu dile getirdiler. İsrail burada insanlığa karşı suçlar işledi. Dolayısıyla BM'nin de aynı şekilde komitesi var. Bu komite de aynı şekilde yayınladığı raporlarda da bunu dile getirmektedir. Uluslararası toplumun bu raporlara iyi bakması lazım. İsrail ırksal ayrımcılık uygulayan bir ülkedir.

Mevlüt Çavuşoğlu: Seçim süreci önemli bir boyuttur. Türkiye olarak bu seçimin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için Türkiye olarak ne varsa onu sağlamaya hazırız. Seçimle ilgili ihtiyaç duyulacak cihazların karşılanması dahil her türlü desteği vereceğimizi söylemiştik. 2006'daki seçimi AGİT'in kendisi gözlemlemişti. O zaman bu misyonların içinde Türk milletvekili arkadaşlarımız da olmuştu. Bu seçime gözlemci de gönderebiliriz. Filistin'in neye ihtiyacı varsa o desteği vermeye hazırız.

(Mısır'la görüşmeler) Görüşmelerde Türkiye'de Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetimiz temsil etti. Toplantılarımız pozitif atmosferde geçtiğini anlıyoruz. İkili meseleler değerlendirildi, bölgesel konularda da hem görüş alışverişi yapıldı. Nasıl bir işbirliği tesis edebiliriz, bunları görüştüler. Herkes kendi düşüncelerini samimi bir ortamda söyledi. Bundan sonra hangi adımlar atacağımızı iki taraf da değerlendirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi süreci derinleştirerek, genişleterek devam ettirme arzusundayız. Önce istihbaratlar görüştü, sonra bakan yardımcısı düzeyinde temas oldu. Tabii Semih Şükri ile de dışişleri bakanı düzeyinde görüşmeyi gerçekleştirebiliriz.

İlişkilerimizin en az düzeyde olduğu dönemde bile Mısır'ın özellikle Arap ve İslam Dünyası, Ortadoğu ve Afrika için önemi ortada. Filistin için önemini vurguladık. Mısır'la ilişkimizin normalleşmesi demek Filistin'e vereceğimizin daha koordine edilmesi demektir. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaları sürdüreceğiz.