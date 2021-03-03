Çavuşoğlu: Mısır'la deniz yetki alanları anlaşması imzalayabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la "ilişkilerin seyrine göre" deniz yetki alanları anlaşması imzalanabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Ankara'yı ziyaret eden Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

18 Şubat'ta Mısır'ın Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için ilan ettiği ruhsat sahalarından 18. saha ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumların sorulması üzerine Çavuşoğlu, Mısır'ın 2020'de Yunanistan'la anlaşma imzaladığı zamanda da Türkiye'nin kıta sahanlığının güney sınırlarına saygı duyduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz" dedi.

Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" diye konuştu.

Dün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı" hakkında da konuşan Çavuşoğlu "Bu süreçte özellikle Avrupa Konseyi ve AB ile de danışmalarda bulunduk. İster istemez, temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB ve Avrupa Konseyi gibi kurumlarla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.