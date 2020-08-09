Çavuşoğlu Lübnan’da: ‘Ben Türk’üm, Türkmen’im’ diyenlere vatandaşlık vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Lübnan’ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Türklerin yaşadığı mahallede konuştu.

Çavuşoğlu “Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız” dedi.

Lübnan'da "Sünni, Şii, Hristiyan, Arap, Türk" gibi ayrım yapmadıklarını, tüm halkın yanında olduklarını kaydeden Çavuşoğlu ardından "Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız. 'Ben Türk'üm, Türkmen'im' deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır" diye konuştu.