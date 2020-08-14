Çavuşoğlu: İsviçre arabuluculuk teklif etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır" dedi.

İsviçre'ye resmi ziyarette bulunan Çavuşoğlu, başkent Bern’de İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Görüşme sonrası Cassis ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Biz Oruç Reis'i kendi kıta sahanlığımıza gönderdik. 2009 ve 2012'de ruhsat verdiğimiz alanlara gönderdik. Biz tabii ki tırmanma istemeyiz. Ama Yunanistan'ı aklı selim davranmamız lazım. İki gün önce yaptığı gibi Oruç Reis'i taciz girişiminde bulunmasın, bunun karşılığını alır" dedi.

'İsviçre'nin arabuluculuk teklifi oldu'

Çavuşoğlu "Tüm ülkelerle oturup Doğu Akdeniz'de oturup hakça paylaşıma biz varız. Yunanistan, kuralları ben belirlerim diyorsa bu böyle işlemez. Yunanistan'ın bu maksimalist yaklaşımlardan vazgeçmesi lazım. Meis adası Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıkta, Yunanistan anakarasına 580 kilometre uzaklıkta. İsviçre'nin arabuluculuk teklifleri oldu. Biz prensip olarak tamam dedik" diye konuştu.

Fransa'nın gerginliği artırıcı adımlardan kaçınması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu "Kabadayılıkla bir yere varamazlar. AB'nin güvenilir bir örgüt olarak diyaloğu desteklemesi gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, “AB, Yunanistan’ı daha fazla teselli etmemeli ve bunun yerine diplomasiyi ve sağduyunu desteklemeli” dedi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmaya ilişkin de konuşan Çavuşoğlu "Bu anlaşmayı desteklemek mümkün değildir. Bu anlaşmanın amacı ölü doğdu dediğimiz, 100 yılın anlaşmasına destek bulmaktır. Bu anlaşma iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu anlaşma BAE'nin üyesi olduğu Arap Ligi'nin ve Arap Barış Planı'nın tek taraflı ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. BAE, tek taraflı bir şekilde Arap Barış İnisiyatifi'ni ortadan kaldırmaya çalışıyor. Zaten Abu Dabi yönetimi Filistin yönetimini zayıflatmak için her türlü oyunu çevirdi" dedi.