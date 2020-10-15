Çavuşoğlu 'İslamcı dış politika uyguluyoruz' dedi mi?

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl Açılış törenine video konferans ile katılarak konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak girişimci ve İslamcı dış politikayı uyguladıklarını, artık izleyen değil inisiyatif alan, güçlünün arkasında değil mazlumların yanında olan bir Türkiye'nin var olduğuna işaret etti."

Bakan Çavuşoğlu'nun bugün katıldığı toplantı haberi DHA tarafından servis edildi, Sözcü dahil kimi haber siteleri bu ifadeye haberlerinde yer verdi.

Çavuşoğlu'nun dediği öne sürülen "İslamcı dış politika uyguluyoruz" sözleri birçok haber sitesinde yer almasına rağmen büyütülmeye değer görülmeyerek sıradan ifadelermiş gibi aktarıldı.

AKP iktidarının özellikle bölgede başta Müslüman Kardeşler olmak üzere dinci organizasyonlarla sıkı ilişkiler kurduğu, bölgeye dönük İslami referanslarla politika ve söylem geliştirdiği biliniyor. Dolayısıyla Çavuşoğlu eğer gerçekten böyle bir ifade kullanmış olsaydı, bu iktidarın resmi olarak bu politikayı kabul etmesi anlamına gelirdi. Böyle bir durum da siyasi görüşünden bağımsız her gazeteci için manşet olma değerini taşırdı.

Biz de konuya böyle yaklaştığımız için Çavuşoğlu'nun bu itirafı gerçekten yapıp yapmadığını kısa bir video araştırmasıyla inceledik. Ve gördük ki Çavuşoğlu, söz konusu açıklamasında "Türkiye olarak girişimci ve İslamcı dış politikayı uyguluyoruz" değil, "Türkiye olarak girişimci ve insani dış politikayı uyguluyoruz" diyor, yani İslamcı dış politika diye bir ifade kullanmıyor.

Ancak asıl ilginç olan, bu ifadeye araştırmadan da olsa haberlerinde yer verenlerin, "normal" bir ifade gibi haberde öne çıkarma gereği dahi duymaması ya da sözü araştırma zahmetine katlanmaması oldu.

*Kapak fotoğrafı karikatür: Uykusuz Dergisi / Yiğit Özgür