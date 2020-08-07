Çavuşoğlu: İrini operasyonu taraflı bir operasyon

Libya gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini operasyonunun taraflı olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasının satır başları şöylee:

"Bu ziyaretin başka bir anlamı, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile beraber gelmemiz oldu. Esasen Avrupa ülkelerinin, özellikle Akdeniz'e komşu olan ülkelerin de Libya'yla iş birliğini daha da güçlendirmesi gerekiyor. Çünkü buradaki gelişmeler Avrupa'ya, özellikle de Akdeniz'in kuzeyindeki ülkelere her zaman yansıyor.

(Düzensiz göçle mücadelede) Libya'nın içinde 800 binden fazla kaçak göçmen var. Bu konularda Libya'yı en iyi anlayabilecek ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla hem Libya'ya destek olmak gerekiyor, hem de Avrupa ülkeleriyle Libya arasında bu konuda bir iş birliğinin tesis edilmesi gerekiyor. AB'nin sözünde durmadığını, mutabakat olsa da bunu uygulamadığını unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla her iki tarafın yararına somut adımların atılması gerekiyor.

Her ne kadar resmi olarak ilan edilen bir ateşkes olmasa da, sahada bir sükunet var. Şimdi halk hizmet bekliyor. Özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolünde yaşayan halkın beklentileri var. Elektrik, su, temizlik, belediye ve toplu taşıma gibi temel ihtiyaçların acil karşılanması lazım.

UMH, kalıcı bir ateşkes için buraların kendilerine verilmesini istiyor. 2015 anlaşması imzalanırken iki tarafın nerede olduğunu belirleyen bir hat vardı. O hatlara dönülmesini istiyor. Hafter halen siyasi çözüme inanmıyor. Dolayısıyla her an gerek Misrata’ya gerekse Trablus’a saldırabilir. Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin bu meşru endişesini herkesin anlaması gerekiyor.

Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte bu menzilin içine giriyor. Bir taraftan Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken UMH'nin bu meşru endişesini de herkesin anlaması gerekiyor. O nedenle buraların UMH'ye verilmesi gündemde. Diğer taraftan bazı ülkelerin, Almanya'nın Berlin Konferansı marjında buraların silahtan arındırılması teklifi ortada. Tüm bu müzakereler devam ediyor. Bu konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Şu anda masa deneniyor, yani diplomasi. Biz, bu masanın her zaman baş aktörü olduk. Yani gerek İstanbul'da, Moskova'da, Trablus'da, gerek diğer platformlarda, şimdi yaptığımız görüşmelerde. Ama masadan kaçan kim oldu? Hafter oldu.

Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu. O nedenle biz bu çabaları sürdürüyoruz. Kahire girişimi gibi ölü doğan girişimlerden bir fayda olmaz. Şimdi masayı sonuna kadar deniyoruz ve bu konuda Libya hükümetinin taleplerinin de haklı olduğunu düşünüyoruz."

'Almanya'nın tarafsız ve objektif olması gerekiyor'

(Birleşmiş Milletlerin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini operasyonunda görev yapmak üzere Almanya'nın, Libya açıklarına gönderdiği fırkateyne ilişkin soruya) Libya hükümetinin bu konuya ilişkin haklı endişeleri karşılanmadı.

İrini operasyonuyla ilgili, Hafter ve destekçilerinden hiç eleştiri geldi mi? Hayır. Çünkü Hafter ve destekçilerini destekleyen bir operasyon. AB buna alet oluyor ve bu konuda bazı AB ülkelerinin çok ciddi endişeleri var.

İrini operasyonu taraflı bir operasyon. Almanya, Berlin Konferansı'nın ev sahibi. Dolayısıyla Almanya'nın tarafsız ve objektif olması gerekiyor. Yani taraflı bir operasyona dahil olduğu zaman bu tarafsızlığını kaybeder. Dolayısıyla, Berlin Konferansı'nın da meşruiyeti ortadan kalkar. Burada, Fransa'nın baskısıyla Almanya gemi gönderdi. Onların da çok gönüllü olduğunu düşünmüyoruz. Almanya'nın bu davranışı da doğru olmamıştır. Hem taraflı bir operasyona dahil olması hem de sorunu daha karmaşık hale getirmesi bakımından yanlış bir adım olmuştur.

Beyrut'taki limanda patlama

"(Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama) 8 vatandaşımız yaralandı. Bunların 7 tanesi ayakta tedavi oldu.

Biz her zaman Lübnan'ın yanında olduk. Bu süreçte de bundan sonraki süreçte de Lübnan'ın ve kardeş Lübnan halkının yanında olacağız."