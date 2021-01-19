Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
soL - Kocaeli
Haber Merkezi
Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşme gerçekleştirdi.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.