Çavuşoğlu ile Lavrov'un gündeminde aşı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Rusya'nın Soçi kentinde yapacakları görüşmede Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili işbirliğinin genişletilmesinin ele alınacağı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun yarın düzenlenecek olan Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun VIII. Toplantısı kapsamında Sputnik V aşısıyla ilgili işbirliğinin genişletilmesini ele alacakları belirtildi.

Sputnik'in haberine göre “Pandemi, Rus ve Türk ortaklar arasında Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretiminin Türkiye'de yerelleştirilmesi gibi umut verici bir etkileşim alanının ortaya çıkmasını belirledi. Toplantı sırasında bu alandaki işbirliğimizi genişletmeye olan ilgimizi teyit etmek niyetindeyiz” denilen açıklama, şöyle devam etti:

“Bakanların Ortak Stratejik Planlama Grubu çerçevesinde yapacağı toplantının Rusya ve Türkiye arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin daha da geliştirilmesine gerçek bir katkı sağlamasını ve iki ülkenin ulusal çıkarlarının dikkate alınarak uluslararası sorunlara yönelik stratejik vizyonu güçlendirmesini umuyoruz.”