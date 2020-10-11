Çavuşoğlu ile Lavrov Dağlık Karabağ’ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi yaptı.

DHA’nın diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye dayandırdığı haberine göre Çavuşoğlu, Lavrov ile yaptığı görüşmede, "Ermenistan'ın ateşkese uyması" konusunda uyarılmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye tarafının isteği üstüne gerçekleşen görüşmede, Moskova’da 9-10 Ekim’de yapılan iştişareler sonucunda Karabağ’da oluşan durumun ele alındığını açıkladı.

Açıklamada, görüşmede Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının üstünde anlaştıkları açıklamanın her maddesinin ödünsüz bir biçimde uygulanmasının gerekliliğine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri’nin açıklamasına göre, görüşmede Rusya tarafı, Moskova açıklamasının maddeleri ışığında, Karabağ’da çözüme ulaşılmasına yönelik aktif arabuluculuk çabalarına devam etmeye hazır olduğunu doğruladı.