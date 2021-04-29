BM öncülüğünde yapılan 5+1 gayri resmi Kıbrıs konferansının ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Tatar ve Çavuşoğlu müzakerelerin başlaması için ortak bir zeminin bulunamadığının açıklandığı konferansta "iki devletli çözüm talepleri"nin kayda geçirildiğini belirterek bunun bir başarı olduğunu savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün sona eren konferansta müzakerelerin başlaması için bir ortak zemin bulunamadığını açıklamıştı.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başarısızlıkla sonuçlanan konferansla ilgili ilk yorumunu, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğu açılışında yaparak “Tarihte ilk kez uluslararası alanda tanınan bir KKTC için adım attık” dedi.

Daha sonra Cenevre Başkonsolosluğu'nda Tatar ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Ersin Tatar burada yaptığı açıklamada "Toplantının esas amacı ortak zemin var mı yok mu buna bakmaktı. Şu an bir zemin olmayabilir ama ileride olabilir. Bizim eski şartlarda masaya oturmamız mümkün değildir. Eşitlik temelinde bir niyetin olmadığını gördük. Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir. Günün sonunda Türkiye'de bağlarımızın kopmasını bekliyorlar, bu mümkün değil" dedi.

"Üniter yapıya gidecek bir sisteme yama olmamızı kimse bekleyemez" ifadesini kullanan Tatar, "Ancak egemen eşitlik kabulüyle masaya otururuz" diye konuştu.

Tatar sundukları "iki egemen devletli çözüm" önerilerine dair "Bizim ortaya koyduğumuz öneriler dünyanın her yerinde değerlendirmeye alınmıştır. Bu tarihi adımla aşama kaydettik, yeni bir sayfa açıldı" dedi ve "Bir değişikliğin mimarıyız, keşke karşı taraf da bir değişiklik önerisi getirseydi" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: İki devletli çözüm talebi kayda geçirilmiştir

Çavuşoğlu ise "Toplantıda sayın Tatar egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm arayışını güçlü bir şekilde anlattı. Biz de Türkiye olarak KKTC'ye güçlü bir şekilde destek verdik" dedi.

Çavuşoğlu "Görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum lideri yeni bir vizyon getiremedi. Egemen eşitliğe karşı çıktı" diye konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis için "Hiçbir şey olmamış gibi Crans Montana'da kalınan yerden devamını istedi, takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. Zatialilerini tatmin etmemiz gerekiyormuş, onu söyledi" diyen Çavuşoğlu, "Hem biz hem sayın Tatar federasyon gündemini 2017'de kapattığımızı muhataplarımıza hatırlattık" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu "Yunanistan ise beklendiği şekilde federasyon öngören BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklandı. Biz de BMGK kararlarının günümüz gerçeğini yansıtmadığını ve taraflar isterse değiştirilebileceğini söyledik" dedi.

Toplantıda yeni bir müzakere başlatmak için ortak bir zemin bulunamadığını ifade eden Çavuşoğlu "İngiltere ve BM Genel Sekreteri Guterres ise ortak nokta bulunabilir mi diye zemin yokladı. Ancak ortak zemin bulunamadı. Guterres, birkaç ay daha zemin yoklamaya devam etmek istediğini söyledi biz de bu kararını destekledik" dedi.

Çavuşoğlu "KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine ve vizyonuna destek olmaya devam edeceğiz. Cenevre toplantısı 58 yıllık Kıbrıs meselesinde tarihi bir dönüm noktasıdır. İki devletli çözüm talebi kayda geçirilmiştir" diye konuştu.