Çavuşoğlu Financial Times'a konuştu: Ateşkesin ön koşulu Hafter’in Sirte’den çekilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’da BM tarafından tanınan ve AKP’nin askeri desteğini alan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) ateşkes için ön şartının Hafter güçlerinin 2015’ten önceki konumlarına dönmesi olduğunu söyledi.

İngiliz gazetesi Financial Times’a konuşan Çavuşoğlu, UMH’nin ateşkesi yalnızca Halife Hafter’in güçlerini ülkenin merkezinde ve batısındaki bölgelerden çekmesi halinde kabul edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçlerinin stratejik liman kenti Sirte’den ve ülkenin merkezinde bir askeri üsse ev sahipliği yapan Cufra’dan çekilmemesi durumunda AKP destekli Trablus hükümetinin de bu bölgelere bir saldırı başlatmakta “kararlı” olduğunu belirtti.

Haberde Çavuşoğlu için “Trablus merkezli UMH’nin ‘önkoşulları’nı ‘meşru ve makul’ diye tanımlayarak Ankara’nın herhangi bir saldırıyı destekleyebileceğini ima etti” denildi.

Diplomatların Libya’daki çatışmalarda yeni bir tırmanış aşamasına geçilebileceğine dair endişelerini açıkladıklarını hatırlatan makalede Çavuşoğlu’nun sözkonusu yorumunun yeni bir çatışma tehdidini vurguladığı kaydedildi.

Türkiye’nin askeri personel ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu El Vatiye Üssü’nün geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ziyaretinin ardından hava saldırısına uğramasına ilişkin ise Çavuşoğlu, saldırıdan kimin sorumlu olduğunun tespiti için soruşturma yürütüldüğünü söyleyerek, sorumluların “kim olursa olsun bedelini ödeyeceklerini” kaydetti.

Mayıs ayında Hafter güçlerinin kontrolünden alınan El Vatiyye Üssü’nde Türkiye’nin “eğitim ve teknik personeli”nin olduğunu söyleyen Çavuşoğlu hava saldırısında personelden zarar gören olmadığını belirtti.

Geçen ay İstanbul’daki görüşmelerde Rusya’nın ateşkes için “kesin tarih ve saat” içeren bir teklif sunduğunu da açıklayan Çavuşoğlu, Ankara’nın istişarede bulunduğu Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinin Sirte ve Cufra’yı “önkoşul” olarak gündeme getirdiklerini ve Hafter güçlerinin 2015’teki mevzilerine geri dönmesini istediklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu “Şimdi bu karşı tarafa bağlı, kalıcı ateşkes için bu önkoşulları kabul etmeliler” dedi.

Hafter’in Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Fransa’nın desteğini aldığı hatırlatılan haberde, Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin daha büyük bir çatışmaya çekilmesinden kaygı duyup duymadığı sorusuna yanıtının şu olduğu belirtildi:

“Biz bölgede gerginliğin tırmanması ya da savaş için bulunmuyoruz ama onların angajmanı bir darbeciyle, Hafter’le."

Haberde görüşüne yer verilen Edam güvenlik ve savunma çalışmaları başkanı Can Kasapoğlu ise Türkiye’nin nihai hedefinin Hafter’in tamamen yenilmesi olduğunu belirterek bunun Ankara’nın Libya’nın geleceğine dair müzakerelerde elini güçlendireceğini söyledi. “Bu açıkça bir taarruz görevi” diyen Kasapoğlu “riskli ama başarılabilir” yorumunu yaptı.