Çavuşoğlu: Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'daki gelişmelerle ilgili soruya "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz" diye yanıt verdi.

Resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu "Askerlerin, seçimle iş başına gelmiş bir hükümete bırakın darbe yapmayı, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez. O yüzden biz Ermenistan'daki bu çağrıyı bir kere daha şiddetle kınıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Bu tür darbe girişimleri ülkelerin istikrarını bozucu adımlardır. O nedenle karşıyız. Herhangi bir temasımız olmadı, biz de basından takip ediyoruz. Daha detaylı bilgi elde etmeye çalışıyoruz ama Türkiye'nin bu tutumu ilkeli bir tutumdur. Nerede olursa olsun darbeye karşıyız" diye konuştu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı bugün sabah yayımladığı bildiriyle Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını talep etti. Paşinyan bu bildiriyi darbe girişimi olarak gördüğünü belirtti ve Genelkurmay Başkanı'nın görevden alan kararnameyi imzaladı. Paşinyan destekçilerini Erivan'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya çağırdı. Paşinyan karşıtları da Erivan'da miting yapıyor.