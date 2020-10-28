Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Charlie Hebdo'nun yayımladığı karikatürle ilgili olarak Türkiye'de soruşturma başlatıldığını anımsatan Çavuşoğlu, "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde diplomatik ve hukuki süreci takip edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin bir soru üzerine de Çavuşoğlu, "Büyükelçimizin çağrılmasına gerek yok. Zaten telefonla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda geri çağrılacak bir durum yok" diye konuştu.