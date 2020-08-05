Çavuşoğlu: Beyrut'taki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün yaşanan patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." dedi.

Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 4 binden fazla yaralanın olduğu belirtildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söyledi.