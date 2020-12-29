Çavuşoğlu: Başka bir ülkenin veya Hafter'in 'Türkiye Libya'dan ayrılsın' deme hakkı yoktur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

ABD'nin S-400'leri gerekçe göstererek Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almasıyla ilgili olarak konuşan Çavuşoğlu, "Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir" dedi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın mevcut kotaların dolmasının ardından Türkiye'den domates ihracına yönelik kotaları artıracağını söyledi.

Türkiye'nin Libya'daki varlığına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Başka bir ülkenin veya herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur" ifadesini kullandı.



