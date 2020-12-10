Çavuşoğlu: Azerbaycan'la karşılıklı sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edilebileceği bilgisini verdi.

Çavuşoğlu şöyle dedi:

"Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!"

Türkiye'de umumi pasaporta sahip olanlar, Azerbaycan'a vizesiz 30 günlüğüne seyahat edebiliyor.