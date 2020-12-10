Çavuşoğlu: Azerbaycan'la karşılıklı sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edilebileceği bilgisini verdi.

Çavuşoğlu şöyle dedi:

"Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!"

Türkiye'de umumi pasaporta sahip olanlar, Azerbaycan'a vizesiz 30 günlüğüne seyahat edebiliyor.