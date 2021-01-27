Çavuşoğlu: Arzumuz Yunanistan ile görüşmelerin devam etmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney'le yaptığı görüşmelenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Beş yıldır yapılamayan 'istişari görüşmeler', eski adıyla 'istikşafi görüşmeler' pazartesi günü İstanbul'da gerçekleşti. Bu toplantıda, fotoğrafta da gördünüz, heyetlerimiz bulundu her iki taraftan da. Arkadaşlarımız daha sonra bize anlattılar, son derece olumlu bir ortamda toplantı gerçekleştirildi." dedi.

Çavuşoğlu, "Bir toplantıda bir veya sorunların hepsinin çözülmesi beklenmez" diyerek "Tekrar başlaması önemliydi ve tabii, ev sahipliği sırası şimdi Yunanistan'da. En kısa zamanda tarih de belirlenecek, bir sonraki toplantı Yunanistan'da gerçekleşecek. Bunun devam etmesi tabii, bizim arzumuz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Ayrıca diğer mekanizmaların da toplanması önemli. Örneğin askerler arasında güven artırıcı önlemler toplantılarının tekrar başlaması. Daha önce açıklayamadığımız ortak eylem planında iki dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişarelerin de başlaması öngörülüyordu. Önümüzdeki süreçte daha önce de söyledim, biz her zaman görüşmeye hazırız. (Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos) Dendias'la bir görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi daha önce de görüştükleri gibi (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'le daha önce görüşmüştü, yine görüşmeye hazırız. Yeter ki karşılıklı olarak olumlu adımlar atalım. Tabii Yunanistan'ın da aynı zamanda provokasyonlardan vazgeçmesi gerekiyor ki, AB ziyaretimde ve bugünkü görüşmelerde onlardan bazı örnekler verdim. Bunun kimseye bir faydası yok. Bizim olumlu gündeme devam etmemiz gerekiyor."